1 Hauptamtliche Mitarbeiter sind für den CVJM Esslingen im Einsatz. Foto: CVJM Esslingen

150 Jahre CVJM Esslingen – dieses Jubiläum wird während des ganzen Jahres gefeiert. Auf dem Programm stehen ein Fest im Mai, Geschenke im Zeichen der Zahl 150, Angebote an die Kirchengemeinden. Geplant ist aber auch eine Deutschlandpremiere.















Link kopiert

Esslingen - Gegründet wurde er als Christlicher Verein Junger Männer. Doch 1981 wurde der Titel modern durchgegendert und das „Männer“ durch „Menschen“ ersetzt. Die Abkürzung ist die gleiche geblieben – CVJM. Am 1. Februar 1872 gründete eine Handvoll Engagierter in dem heutigen Gemeindehaus „Laterne“ am Georg-Christian-von-Kessler-Platz eine Esslinger Gruppe. 2022 hat der christliche Jugendverband zum Jubiläumsjahr ausgerufen, und zum 150. Geburtstag macht er sich und seinen Mitbürgern viele Geschenke. Geplant sind ein großes Fest auf dem Marktplatz, Präsente, Angebote an die Gesamtkirchengemeinde und eine Deutschlandpremiere.