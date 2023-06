9 Leben auf dem Fluss: Critical Nass Foto: /Xanke

Auf dem Neckar hat am Sonntag die zweite Critical Nass dieses Jahres stattgefunden. Rund 60 Teilnehmende waren bei der Paddel-Demo mit dabei. Wir haben die Eindrücke.















Der Stuttgarter Verein Neckarinsel hat am Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Critical Nass veranstaltet. Bei der Paddel-Demo geht es mit Booten und SUP (Stand Up Paddling) auf den Fluss. Die Botschaft der Aktion: „Wir wollen bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir in Stuttgart einen Fluss haben, dessen Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist“, sagt der Mitinitiator Yannik Plachtzik. „Mit Hinblick auf die Klimakrise muss mit dieser Ressource anders umgegangen werden.“

Angelehnt ist das Format an die Critical Mass, die weltweit bekannten Raddemonstrationen. In Stuttgart startete die Paddel-Aktion am Sonntag um 15 Uhr auf der Neckarinsel in Richtung Kraftwerk Münster, am Voltsteg drehten die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder um. Ebenfalls im Gepäck: entspannende Musik, Rettungswesten und ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Die nächste Critical Nass soll am Sonntag, 16. Juli, stattfinden. Wer mitmachen möchte, soll laut Verein sein/ihr eigenes Schlauchboot, Kanu oder Stand-Up-Paddle mitbringen. Wer nichts davon besitzt, habe die Möglichkeit, die schwimmbaren Untersätze vor Ort für eine kleine Spende auszuleihen.