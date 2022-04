Frachtflugzeug bricht bei Landung in zwei Teile – keine Verletzten

1 Das Flugzeug ist bei der Landung in zwei Teile gebrochen Foto: AFP/EZEQUIEL BECERRA

Ein großes Frachtflugzeug schlittert bei der Landung in Costa Rica von der Landebahn und bricht in zwei Teile – die zwei Menschen an Bord bleiben zum Glück unverletzt.















Zum Glück saßen in diesem Flugzeug hinten keine Menschen! Ein großes Frachtflugzeug ist nach der Landung im Land Costa Rica in zwei Teile gebrochen. Die Feuerwehr eilte mit Leitern herbei. So konnten der Pilot und der Co-Pilot vorne aus dem Cockpit herausklettern. Sie blieben unverletzt.

Wie eine Zeitung von dort berichtet, war das Flugzeug zuvor schon von diesem Flughafen gestartet. Der Pilot bemerkte in der Luft aber Probleme, deswegen kehrte er zurück. Die Landung klappte auch. Dann aber drehte sich das Flugzeug, schlitterte von der Landebahn und zerbrach.

Damit kein Feuer entsteht, spritzten die Feuerwehrleute Schaum auf das Flugzeug. Die Zeitung berichtete auch, dass das Flugzeug nun Schrott ist. Es könnten höchstens noch einzelne Teile verkauft werden.