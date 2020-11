1 Sozialminister Manne Lucha (Grüne) will acht Impfzentren im Land. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Sozialministerium in Stuttgart trifft Absprachen mit den Städten und Gemeinden sowie den Kassenärztlichen Vereinigungen: Jedes der vier Regierungsbezirke soll zwei Impfzentren erhalten.

Stuttgart - Nach der Vorstellung der nationalen Impfstrategie gegen das Corona-Virus in Berlin hat das Ministerium von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) deutlich gemacht, dass sich auch das Land Baden-Württemberg mit „Hochdruck“ auf die Verfügbarkeit eines Impfstoffes sowie seine Anwendung vorbereitet. Man wolle an dem Tag „startklar“ sein, an dem ein Impfstoff genehmigt werde.