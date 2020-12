In den Stuttgarter Krankenhäusern wächst der Druck angesichts der weiter leicht steigenden Zahl von Covid-Patienten. Und wegen der hohen Neuinfektionen befürchtet man in den Kliniken eine neuerliche Verschärfung der Lage. In den zentralen Impfzentren dürfte der Betrieb vermutlich aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen losgehen.