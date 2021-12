Artenschutz in Baden-Württemberg Den Waldrapp zieht es nicht mehr nach Süden

Zum ersten Mal haben sich die Vögel der Kolonie in Überlingen nicht in ihr Winterquartier in der Toskana aufgemacht – die Forscher vermuten den Klimawandel als Ursache. Doch den Winter am Bodensee hätten die Tiere vermutlich nicht überlebt. Jetzt ging es deshalb im Karton über die Alpen.