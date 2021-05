1 Zum Impfen hier abbiegen – und zwar voraussichtlich noch bis zum 30. September. Foto: Roberto Bulgrin

Die Mietverträge der beiden Impfzentren, die der Landkreis Esslingen in einer Ausstellungshalle der Landesmesse auf den Fildern und in der Zeppelinstraße in Esslingen betreibt, wären Ende Juni ausgelaufen. Jetzt sind sie bis 30. September verlängert worden. Auch die Mitarbeiter sollen bis dahin im Boot bleiben.

Esslingen - Die beiden Impfzentren, die der Landkreis Esslingen in einer Ausstellungshalle der Landesmesse auf den Fildern und in der Zeppelinstraße in Esslingen betreibt, bleiben trotz der Engpässe bei den vom Land zugeteilten Impfdosen unverzichtbar. Die Mietverträge für die beiden Zentren, die ursprünglich am 30. Juni ausgelaufen wären, sind deshalb inzwischen verlängert worden. „Wir hatte von Beginn an die Möglichkeit einer Verlängerung vertraglich festgeschrieben. Diese Option ziehen wir jetzt“, sagt Andrea Wangner, die Pressesprecherin der Landkreisverwaltung.