Es ist Zeit, den einzigen Notausgang aus dem Corona-Desaster zu öffnen. Das ist eine möglichst lückenlose Impfquote, meint unser Autor Martin Mezger.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Jede Pflicht ist ein Zwang, auch wenn sie Pflichtethiker gern als Einsicht in die Notwendigkeit verklären. Wäre das so, hätte sich die Pflicht erübrigt. Dumm nur, wenn das einsichtige Handeln oder die Einsicht selbst ausbleiben. Die zwingende Notwendigkeit besteht weiter. Zwang aber ist das Allerletzte, was ein freier und demokratischer Staat brauchen kann. Und trotzdem geht es nicht ohne sorgfältig abzuwägende Pflichten, also Zwänge, wenn anders die Freiheit einzelner die Unfreiheit vieler bedeuten würde. Sonst wäre das Resultat ein Umkippen ins Gegenteil, in Tyrannei.