1 Kurz und schmerzlos: Ehrenamtlichetesten im Kulturzentrum Baltmannsweiler auf Corona. Foto: /Peter Stotz

Ehrenamtliche des DRK Baltmannsweiler sowie der Feuerwehren Baltmannsweiler und Lichtenwald bieten Corona-Schnelltests an. Auch Geimpfte sollten sich regelmäßig testen lassen.















Baltmannsweiler - Die Omikron-Variante des Coronavirus bestimmt zunehmend das öffentliche und private Leben in Deutschland. Um das Risiko einer Ansteckung oder einer Weiterverbreitung des Virus zu begrenzen, sind regelmäßige Tests unerlässlich. Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Baltmannsweiler sowie der Freiwilligen Feuerwehren Baltmannsweiler und Lichtenwald bieten deshalb an drei Tagen in der Woche im Kulturzentrum Baltmannsweiler Antigen-Schnelltests an. Die Bürger machen reichlich Gebrauch davon.