Zeugensuche in Nürtingen Heftiger Auffahrunfall und Flucht zu Fuß

Ein Unbekannter ist am Sonntagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer roten Ampel in ein wartendes Auto gekracht. Danach flüchtete er zu Fuß, den Unfallwagen hatte er offenbar er kurz vorher gekauft.