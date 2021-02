1 Die Polizei löste die Geburtstagsparty in Mannheim auf. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

In einer Dreizimmerwohnung in Mannheim haben sich am Donnerstag 19 Erwachsene und drei Kinder zu einer Geburtstagsparty getroffen. Nach einem Hinweis auf Ruhestörung rückte die Polizei an.

Mannheim - Die Polizei hat am Donnerstagabend eine Geburtstagsfeier in Mannheim wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. An der Feier in einer Dreizimmerwohnung hatten 22 Personen teilgenommen.

Wie die Polizei berichtet, erhielten die Beamten einen Hinweis auf Ruhestörung in einem Haus in der Lortzingstraße und schauten gegen 19.35 Uhr an der betreffenden Wohnung vorbei. Dort entdeckten sie 19 Erwachsene und drei Kinder aus insgesamt neun unterschiedlichen Haushalten, die sich zu einer Geburtstagsfeier eines der Anwesenden getroffen hatten.

Die Beamten erteilten den Teilnehmern der Feier Platzverweise. Die Feiernden kamen den Platzverweisen nach, sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung.