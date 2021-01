Was ab Montag in Baden-Württemberg gilt

1 Medizinische Masken sind bald im ÖPNV und den Läden Pflicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Die überarbeitete Corona-Verordnung von Baden-Württemberg soll demnächst im Internet veröffentlicht werden. Montag wird sie in Kraft treten. Vieles bleibt beim Alten. Und was kommt auf die Bürger zu?

Stuttgart - In Kürze soll die überarbeitete Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht werden – auf der Homepage des Staatsministeriums. Welche Änderungen da zu erwarten sind, das ist in den vergangenen Tagen bereits öffentlich diskutiert worden. Die meisten bestehenden Lockdown-Maßnahmen vom Dezember werden einfach bis 14. Februar verlängert. Ab Montag tritt die Verordnung in Kraft. Was gilt von da an?