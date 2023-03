1 Es wird nicht empfohlen zu fliegen, wenn man Corona-positiv ist. Foto: dpa/Marcus Brandt

Kurz vor Urlaubsantritt oder im Urlaub selbst fällt ein Corona-Test positiv aus. Ist es erlaubt, trotz der Infektion zu fliegen? Diese Regeln gelten.















Link kopiert

Einen negativen Schnell- oder PCR-Test muss man in Deutschland schon länger nicht mehr vorzeigen, wenn man fliegen möchte. Wer nun einen positiven Corona-Test hat, könnte daher unentdeckt fliegen – trotz Infektion. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Generell gilt: Wer positiv getestet ist, sollte nicht regulär fliegen, um keine anderen Fluggäste anzustecken. Ein offizielles Verbot gibt es allerdings nicht, alle Fluggäste haben daher in den meisten Fällen eigenverantwortlich zu handeln.

Es gelten die Regeln des Aufenthaltsorts

Wer einen positiven Corona-Test hat, muss sich grundsätzlich an die Vorschriften des Landes halten, in dem er sich befindet. Das gilt auch für Flugreisende, die Corona-positiv sind. Urlauber, die vor Ort einen positiven Corona-Test haben, müssen sich an die Bestimmungen des Landes, in dem sie sich befinden, halten. Je nach Land kann es dann sein, dass Infizierte den Rückflug nicht antreten können, weil sie in ein Quarantäne-Hotel müssen oder sich in Selbstisolation begeben sollen.

In Deutschland gilt derzeit je nach Bundesland eine andere Regelung bei einem positiven Testergebnis. Baden-Württemberg appelliert an die Eigenverantwortung der Bürger. Wer krank ist, bleibt zuhause, das steht auf der Website des Bundeslandes. Es gilt allerdings keine Isolierungs- oder Maskenpflicht für Infizierte mehr. Corona-Positive dürfen sich demnach frei bewegen.

Auch bei den Airlines gibt es meistens keine eindeutigen Regeln für den Fall, dass Passagiere Corona-positiv sind. Es gilt, sich an die Reiseverordnungen der jeweiligen Länder zu halten.

Bei der Airline Finnair gilt beispielsweise: Wer einen milden Covid-19-Verlauf hatte, darf mitfliegen, wenn 48 Stunden vor Abflug kein Fieber und keine Atemwegssymptome auftreten. Zudem sollen seit den ersten Symptomen mindestens fünf Tage vergangen sein. In diesem Fall sollen Passagiere eine Maske an Bord tragen. Bei einem asymptomatischen Verlauf sollen auch mindestens fünf Tage nach positivem Test vergangen sein, bis man den Flug antritt.

Sichere Heimreise ist trotz Infektion möglich

Wer im Ausland einen positiven Test hat, hat dennoch die Möglichkeit heimzufliegen. Das erklärt die Ambulanzflug Zentrale. Auf einen Linienflug sollten Infizierte verzichten, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Corona-Infizierte können mit einem Privatjet zurückfliegen, wenn sie milde oder keine Symptome haben, da dort der Kontakt zu anderen Personen vermieden werden kann. Sind Infizierte positiv und haben starke Symptome, kann für die Rückreise auch ein Ambulanzflugzeug in Frage kommen, bei dem medizinisches Personal zur Versorgung dabei ist.