1 Olaf Nägele hat während der ersten 100 Tage ein Corona-Tagebuch geführt, um mit dieser neuen Situation klarzukommen. Foto: oh

Der Satiriker Olaf Nägele hat 100 Tage lang ein Corona-Tagebuch geführt, um einer schweren Zeit eine leichte Seite abzugewinnen. Im Interview erzählt er von seinen Notizen, die unter dem Motto „Ich krieg‘ die Krise – die Pandemie und ich“ stehen.















Link kopiert

Was tut ein Autor, dessen Leben und Arbeit durch ein Virus umgekrempelt werden und den ein Lockdown ausbremst? Er tut, was er am besten kann: Er schreibt. Der Esslinger Satiriker Olaf Nägele hat von März 2020 an 100 Tage lang ein Corona-Tagebuch geführt: „Ich krieg‘ die Krise – die Pandemie und ich.“ Im Interview mit unserer Zeitung erzählt er, warum es ihm geholfen hat, in jenen Wochen seine Gedanken zu notieren. Esslingen -