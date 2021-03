Notbremse – jetzt aber mal so richtig

Coronaregeln in Baden-Württemberg

1 Wer bei Ausgangssperre nachts unterwegs ist, braucht einen guten Grund. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Sozialministerium achtet darauf, dass die Corona-„Notbremse“ umgesetzt wird – und will bei Bedarf Ausgangssperren anordnen. Details nennt es allerdings nicht.

Stuttgart - Mit Rottweil nimmt diesen Dienstag auch der letzte Kreis in Baden-Württemberg die relativ weit gehende Öffnung von Anfang März zurück. Einkaufen und Museumsbesuche waren bis zuletzt ohne Terminvereinbarung möglich. Nachdem aber auch hier mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner pro Woche gezählt wurden, ist in der ältesten Stadt Baden-Württembergs sowie den umliegenden Gemeinden nur noch „Click and Meet“ möglich.