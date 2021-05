7 In Konstanz genossen die Menschen am Samstag die Öffnungen. Foto: jse

Darauf haben Konstanzer und Konstanz-Besucher lange gewartet: nach sechs Monaten Zwangspause haben am Samstag die ersten Restaurants und Cafés in der Stadt am Bodensee wieder geöffnet. Der erste Eindruck: Es war ein freudiges Herantasten.

Konstanz - Tag eins der Gastroöffnung in Konstanz: Es ist wie auf einem anderen Stern, der ein halbes Lichtjahr entfernt lag: Überall Menschen, die vorsichtig an Tischen im Freien Platz nehmen, geleitet und bedient von anderen Menschen, die wirken, als würden sie einem exotischen Beruf nachgehen – den Servicekräften. Was ein Leben lang normal war – Bestellen, Trinken, Essen - fühlt sich nach den Erfahrungen der Pandemie und des Lockdowns an diesem sonnigen Samstag in Konstanz merkwürdig neu an.