1 Ob der Stuttgarter Weihnachtsmarkt stattfindet, ist noch immer unklar. Foto: Leif Piechowski/Archiv

Mies für den Handel, schlecht für den Tourismus: Ein Advent ohne Weihnachtsmärkte ist für viele unvorstellbar. Der Druck aufs Land wächst. Bringt das was?

Stuttgart - Ludwigsburg geht mit leuchtendem Beispiel voran: Die Stadt hat bereits erklärt, dass sie ihren Weihnachtsmarkt dieses Jahr trotz Corona veranstalten will. Ähnlich entschlossen sind in der Region und dem Umland nur Heilbronn und Esslingen. „Wir werden alles tun, um den Käthchen-Weihnachtsmarkt stattfinden lassen zu können“, sagt Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH. Sein Esslinger Kollege Michael Metzler sagt: „Wir möchten möglich machen, was sinnvoll und verantwortbar ist.“ Das war’s dann aber auch schon mit Nachrichten, die auch die Schausteller etwas beruhigen könnten, die am Donnerstag in Stuttgart protestiert haben.