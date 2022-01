1 Impfen schützt vor schweren Covid-Erkrankungen. Doch gesprochen wird vor allem über die Nebenwirkungen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Corona-Impfung wirkt. Dennoch wird erbittert über Nebenwirkungen diskutiert. Sie werden so ausführlich dokumentiert wie noch nie. Doch das ist nicht unbedingt Teil der Lösung.















Stuttgart - In Teilen der kleiner werdenden, aber immer noch Millionen Menschen umfassenden Gruppe der nicht gegen Covid-19 Geimpften wird gern mit Zahlen argumentiert. Da heißt es etwa in einem oft geteilten Schaubild, dass seit bald vierzig Jahren gegen Hepatitis-B geimpft werde. Dabei habe es gut 100 000 unerwünschte Nebenwirkungen gegeben. Während der seit einem Jahr laufenden Corona-Impfkampagne seien dagegen viel mehr Nebenwirkungen gezählt worden. Die Interpretation wird gleich mitgeliefert: „Jeder Tierversuch wäre an dieser Stelle schon längst abgebrochen worden.“