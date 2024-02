Comeback im Oberhaus: Manuel Späths Rückkehr in die Bundesliga

1 Manuel Späth streift noch zwei Mal das TVB-Trikot über. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Handballer der HSG Ostfildern läuft noch mal für den TVB Stuttgart auf – ausgerechnet gegen Frisch Auf Göppingen.











Die 500 erreicht Manuel Späth vielleicht doch noch irgendwann. Nun stehen erst einmal die Nummern 498 und 499 an. Dass der Kreisläufer, der seit dem Ende seiner Karriere als Handball-Profi vor knapp zwei Jahren wieder für seinen Heimatverein HSG Ostfildern aufläuft, noch mal in die Bundesliga zurückkehrt, kam überraschend. Und sehr kurzfristig. Späth wird an diesem Mittwoch (19 Uhr) bei seinem von Personalsorgen geplagten Ex-Club TVB Stuttgart aushelfen. Und wie es der Spielplan will, wird das ausgerechnet im Derby bei Frisch Auf Göppingen sein, für den er vor seiner Zeit in Stuttgart elf Jahre auflief, lange als Kapitän. Es wird Späths 498. Bundesligaspiel. Am Sonntag (18 Uhr) folgt dann noch die Stuttgarter Heimpartie gegen die HSG Wetzlar – Nummer 499. Dann geht es für den 38-Jährigen wieder drei Ligen runter zur HSG, die in der Woche drauf zum Abschluss der Vorrunde in der Baden-Württemberg Oberliga beim TSV Blaustein antritt.