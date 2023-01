Luftkurorte und Gesundheit Sollten Stuttgarter regelmäßig auf die Alb oder in den Schwarzwald?

In Städten wie Stuttgart ist die Luft schlechter als in den meisten Schwarzwald- oder Albdörfern. Es kann der Gesundheit helfen, Ausflüge in Luftkurorte oder Heilklimaorte zu machen. Die Studienlage ist aber schwierig.