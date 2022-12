Weihnachtsmarkt in Stuttgart Hohoho – jetzt gendert der Nikolaus!

Ist die Figur des alten weißen Mannes, der die Geschenke bringt, noch zeitgemäß? Auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart reiben sich am Dienstagabend am Nikolaustag die Leute die Augen. Sechs Nikolausinnen kommen zum Gendern im kleinen Roten.