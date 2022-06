7 Pellegrino Matarazzo trainiert den VfB Stuttgart seit zweieinhalb Jahren – und belegt damit einen vorderen Platz im Ranking der dienstältesten Bundesliga-Trainer. Foto: Baumann

Nur wenige Bundesliga-Trainer sind so lange im Amt wie Pellegrino Matarazzo. Wo reiht sich der VfB-Coach im Vergleich mit seinen Kollegen ein?















Seit zweieinhalb Jahren ist Pellegrino Matarazzo nun schon Trainer des VfB Stuttgart – und hat in dieser Zeit schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Den Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2020 und eine starke Premieren-Saison im Oberhaus, dann in der zurückliegenden Saison einen nervenaufreibenden Abstiegskampf mit einem Happy End in allerletzter Minute.

Durch die vielen Trainerwechsel in den vergangenen Wochen ist der 44-Jährige im Ranking der dienstältesten Bundesliga-Trainer weit nach oben geklettert. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wo sich Matarazzo mittlerweile einreiht – und bei welchen Vereinen diejenigen Trainer arbeiten, die noch ein bisschen länger als der VfB-Coach im Amt sind. Viel Spaß beim Durchklicken.