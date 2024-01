CMT Urlaubsmesse: Busbastler und Camper-Influencer

5 Schrauben und Reisen bestimmen sein Leben: Manuel Lemke in seinem selbst ausgebauten Camping-Bus. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Manuel Lemke schraubt für sein Leben gern. Auf YouTube und bei Workshops gibt er seine Erfahrungen im Eigenausbau von Bussen und Alltagsfahrzeugen weiter. Alles begann mit Unimog und einer Reise nach Indien vor 20 Jahren.











Obwohl es noch sehr früh ist, zeigt der Thermometer 30 Grad an. Manuel Lemke hält es auf der Matratze in seinem Bus nicht mehr aus, er bekommt eh kein Auge zu. Der alte Unimog, mit dem er und sein Kompagnon seit einigen Monaten unterwegs sind, steht auf einem Hochplateau irgendwo zwischen Deli und Mumbai. Lemke setzt sich auf einen Felsvorsprung und lässt die Beine baumeln. An diesen Moment, als sein Blick durch die Landschaft schweift, während langsam die Sonne aufgeht, wird der junge Mann noch oft denken.