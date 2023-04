17 Ganz ihrem Naturell entsprechend bringt die US-Schauspielerin Jennifer Lawrence bei der Komödie „No Hard Feelings“ jede Menge Humor auf die Leinwand. Foto: AFP/VALERIE MACON

Sony Pictures stellt auf der CinemaCon seine neuen Filmproduktionen vor. Darunter eine Komödie, bei der Jennifer Lawrence und Gene Stupnitsky die Hauptrollen spielen.















Link kopiert

Zum elften Mal hat sich die Elite der Filmindustrie am Montag in Las Vegas zur Kinomesse CinemaCon versammelt. Bis Donnerstags tummeln sich dort Filmstars, Produzenten und Regisseure und präsentieren ihre neuen Produktionen.

Schauspielerin Jennifer Lawrence blinzelte am Montag gemeinsam mit dem Schauspieler Andrew Barth Feldman in die Kameras. Die beiden spielen die Hauptrollen in der Komödie „No hard Feelings“, die im Juni dieses Jahr in die Kinos kommen soll. Es geht um die Uber-Fahrerin Maddie, die kurz vor dem finanziellen Bankrott steht.

Dann entdeckt sie ein verlockendes Job-Angebot auf Craigslist: „Brauchst du ein Auto? ‚Date‘ unseren Sohn!“Den eigenbrötlerischen Teenager Percy zu verführen, erweist sich für sie allerdings deutlich schwieriger als gedacht.

Kinofilme werden vorab gezeigt

Auch Filmpremieren werden gezeigt: Am Dienstag sehen die Besucher und Besucherinnen bereits vorab Actionfilm „The Flash“. Am Mittwoch erwartet sie der Horrorfilm „The Boogeyman“, der auf einem Buch von Stephen King basiert. Und am Donnerstag wird die Komödie „Joy Ride“ in der beeindruckenden Theaterkulisse des Caesars Palace Hotels auf die Leinwand gebracht, wo die Stars während der Messe untergebracht sind.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Schauspieler und Filmemacher, die am Montag bei der Präsentation von Sony Pictures die Filme vorgestellt haben, die dieses Jahr in die Kinos kommen.