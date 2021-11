1 Mit faszinierenden Choreografien bereicherte Gregory Darcys Tanzkompanie die Churchnight um eine reizvolle Facette. Foto: Rainer Kellmayer

Esslingen - Mit der Churchnight wird mittlerweile in vielen Kirchengemeinden der Reformationstag auf zeitgemäße Weise gefeiert, wobei die Veranstalter den Blick ganz bewusst nach vorn richten. Gerade junge Menschen sollen mit solchen Angeboten angesprochen werden, damit Kirche für die nächste Generation relevant bleibt. „Hellwach evangelisch sein, die eigenen Wurzeln entdecken“, wünscht sich das Evangelische Jugendwerk in Württemberg und betont: „Churchnight bringt das Beste der Reformation zum Leuchten und stärkt so evangelische Identität. Nicht als Abgrenzung zu katholischen Mitchristen, sondern als Einladung zum fröhlichen, selbstbewussten Dialog.“ An der Esslinger Hohenkreuzkirche hat die Churchnight eine lange Tradition. Über die Jahre hätten sich jedoch die Inhalte gewandelt, betont Pfarrer Christoph Schweizer. Diesmal hatte er mit seinem Team auf drei Bühnen ein interessantes Programm vorbereitet, bei dem die Besucherinnen und Besucher in Gruppen von Station zu Station wanderten.