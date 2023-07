Christopher Street Day in Stuttgart

1 Deutliche Worte: OB Nopper Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bestürzung und Rätselraten über eine Attacke auf den CSD, die mutmaßlich von Linksaußen erfolgt ist. Stuttgarts OB Frank Nopper nennt den Vorfall „schockierend“.















Link kopiert

Mit deutlichen Worten hat der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) einen gewalttätigen Vorfall verurteilt, der sich am Samstag während der CSD-Demonstration in Stuttgart ereignet hat: „Die gewaltsamen Attacken auf die Stuttgarter CSD-Parade sind schockierend, irritierend und scharf zu verurteilen“, erklärte er am Sonntag. „Niemand hat das Recht zu Gewalt gegenüber anderen Menschen. Niemand hat das Recht zu Gewalt gegenüber queeren Menschen – Rechtsextremisten nicht und Linksextremisten auch nicht.“