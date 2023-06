21 Auf dem Esslinger Bahnhofsplatz wird schon vor dem Beginn der Demonstration ausgiebig gefeiert. Foto: Ines Rudel

Beim ersten Christopher Street Day in Esslingen marschieren an die 1500 Menschen für die Rechte der queeren Gemeinde durch die Innenstadt. Die Veranstalter sind überwältigt.















Link kopiert

Sina und Emre, beide 18 Jahre alt, geben ihren Protestschildern in der S-Bahn gerade noch den letzten Schliff, als der Zug am Samstag in den Esslinger Bahnhof einfährt. Vier Stunden lang hätten sie sich für den ersten offiziellen Esslinger Christopher Street Day (CSD) schick gemacht, erzählen die beiden. An jedem anderen Tag hätten sie wohl viele Blicke auf sich gezogen: Beide sind aufwendig geschminkt und bunt gekleidet, und Emre ist auffallend androgyn.