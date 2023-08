1 Christiane Krieger hat am Freitag ihre Bewerbung abgegeben. Foto: /Karin Ait Atmane

Christiane Krieger, die Hauptamtsleiterin von Starzach (Kreis Tübingen) ist die erste und bislang einzige Kandidatin für den Bürgermeisterposten in der Stadt Wernau. Sie hat am Freitag ihre Unterlagen abgegeben















„Ich mache wichtige Dinge gern jung“, sagt Christiane Krieger, auf ihre 31 Jahre angesprochen, lachend. So hat sie sich nach dem Public-Management-Studium in Ludwigsburg direkt als Hauptamtsleiterin in der 4500-Seelen-Gemeinde Starzach (Landkreis Tübingen) beworben und dort im März 2020 begonnen, nahezu gleichzeitig mit der ersten Welle an Corona-Maßnahmen.