Christbaumbrand in Weilheim

1 Die Feuerwehr musste nach Weilheim zu einem Christbaumbrand ausrücken. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Weihnachtsbaum ist auf dem Weilheimer Marktplatz in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.











An Christbäumen sollten die Lichter brennen – und nicht der Baum selbst. Doch am Donnerstagabend ist ein Weihnachtsbaum auf dem Weilheimer Marktplatz in Brand geraten. Eine Zeugin hatte gegen 21.45 Uhr den brennenden Baum entdeckt und den Notruf gewählt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten die Flammen im unteren Tannenkranz bereits mit Hilfe von Flaschen gelöscht.