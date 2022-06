10 Der spanische Choreograf Goyo Montero ist bald seit 15 Jahren Ballettdirektor am Nürnberger Staatstheater. Foto: Ballett Nürnberg/Alice Blangero

Ballettdirektor Goyo Montero ist einer der Erfolgsgaranten am Nürnberger Staatstheater. Was macht den spanischen Choreografen so erfolgreich?















Wer das Glück hat, auf irgendeiner Ballettbühne derzeit einem Stück von Goyo Montero zu begegnen, der darf sich wundern: Wie kann Tanz so schön sein und dabei so treffend den Finger in die Wunden unserer Zeit legen? Der spanische Choreograf, seit fast 15 Jahren Ballettchef in Nürnberg, hat ein beeindruckendes Gespür dafür, was uns bewegt. Mit ihren kraftvollen Gruppenszenen lassen sich seine Stücke als Kommentare zu aktuellen Problemen lesen – als ein getanztes Nachdenken über Gemeinschaft und das Risiko ihrer Spaltung zum Beispiel.