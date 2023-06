1 Manche Menschen kleben sich auf die Straße, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Wendlingen geht jetzt eigene Wege. Foto: imago//dts Nachrichtenagentur

In Wendlingen findet das erste Klimakino statt – mit dem Konzept sollen alle Generationen für die Klimakrise sensibilisiert werden.















Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen. Die durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen lassen die Durchschnittstemperatur auf der Erde ansteigen. Baden-Württemberg geht beim Klimaschutz voran und setzt durch ambitionierte Ziele neue Maßstäbe. Bereits bis 2040, also fünf Jahre früher als der Bund und zehn Jahre früher als die Europäische Union, soll Klimaneutralität erreicht werden. Bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Um die ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, müssen alle an einem Strang ziehen. In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen veranstaltet die Stadt Wendlingen deshalb am 22. und 23. Juni ihr erstes Klimakino im Treffpunkt Stadtmitte. Angesprochen werden sollen alle Generationen.