Die Haare sind jetzt haselnussbraun: Fürstin Charlène von Monaco am Wochenende bei der Formel 1. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki

Sie hat schon viel experimentiert mit ihren Frisuren, aber noch nie mit ihrer Haarfarbe. Jetzt ist Charlène von Monaco plötzlich nicht mehr blond, sondern brünett.















Charlène von Monaco war schon immer gut für eine Frisurveränderung. Mit einem hellblonden Bob betrat sie einst die royale Bühne, erst wurden die Haare immer länger, dann immer kürzer. Sie wagte schon Undercut und Pixie. Nur ihrer Haarfarbe blieb die 45-jährige Frau von Fürst Albert II. immer treu. Mal heller, mal dunkler, aber stets: Blond.

Am Wochenende besuchte die Fürstin mit ihrem Mann das Formel-1-Rennen von Montecarlo. Dabei überraschte Charlène mit einer neuen Haarfarbe: Die Monegassin ist jetzt brünett. Zur neuen Frisur in einem sanften Haselnusston trug sie ein dunkelblaues Maxi-Kleid mit Regenbogenstreifen des Schweizer Labels Akris. Ihre traurige Miene wollte aber nicht so recht passen zu dem fröhlichen, farbenfrohen Outfit. Auf Beobachter wirkte sie niedergeschlagen und bedrückt. So als sei ihre psychische und physische Erschöpfung, mit denen sie vor einiger Zeit zu kämpfen hatte, noch nicht völlig überwunden.

Modisch war Fürstin Charlène am Formel-1-Wochenende ganz vorn mit dabei. Nicht nur das Regenbogen-Kleid war ein Hit, auch die schwarz-weiße One-Shoulder-Valentino-Robe fürs Gala-Dinner am Sonntag schmeichelte der ehemaligen Schwimmerin.

Mit ihren Looks machte die 45-Jährige auch den etwas trutschigen Eindruck wieder wett, den ihr Outfit für die Krönung von König Charles III. Anfang Mai in London hinterlassen hatte. Das kastig geschnittene beige Kostüm mit Zierknöpfen hatte die Monegassin ältlich wirken lassen – eine zu helle Strumpfhose tat ihr Übriges.

Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei der Krönung des britischen Königs Charles III. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Wie lange Charlène bei ihrer neuen Haarfarbe bleibt? Schwer vorauszusagen – die Fürstin liebt die Veränderung. Zumindest was ihre Frisur angeht.

Die vielen Frisuren der Fürstin – in unserer Bildergalerie!