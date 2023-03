Champions League Bayern unverändert gegen PSG - Stanisic soll Mbappé stoppen

Der FC Bayern bestreitet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit derselben Formation wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Trainer Julian Nagelsmann vertraut in der Allianz Arena auch der beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart aufgebotenen Abwehrreihe.