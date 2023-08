CD-TIpp: Public Image Ltd. „End of World“

1 John Lydon, der sich früher Johnny Rotten nannte, ist immer noch ein zorniger Mann. Foto: imago/Pacific Press Agency/Michael Nigro

John Lydon, der Ex-Sänger der Sex Pistols, schimpft auf „End of World“, dem neuen Album seiner Band Public Image Ltd., über den Zustand der Welt.















Für zärtliche Liebeserklärungen ist dieser Mann nicht bekannt. Als Sänger der Sex Pistols war er 1976 der Posterboy des Punkrock, der das Britische Königshaus und die Regierung als Faschisten beschimpfte („God Save the Queen“) und sich selbst zum zerstörungswütigen Antichristen ernannte („Anarchy in the U. K.“). Und auch der größte Hit seiner Band Public Image Ltd. (PiL), die er bereits 1978 gründete, war und ist immer noch das störrisch aufstampfende Anti-Liebeslied „This is not a Love Song“ aus dem Jahr 1984.