Caren Miosga: Gäste, Thema und Sendezeit am 03.03.2024

Am Sonntag empfängt Caren Miosga in ihrer Polit-Talkshow zum zweiten Mal Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.











Caren Miosga ist mit ihrer eigenen Sendung in der ARD gestartet. An diesem Sonntag, den 3. März, geht das Nachfolger-Format von "Anne Will" wieder um 21.45 Uhr auf Sendung. „Deutschland steht am Beginn eines unruhigen Jahres. Was sich gerade politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich tut, wollen wir hinterfragen und besser verstehen“, sagt die Moderatorin. In ihrer nächsten Sendung hat Caren Miosga einen Spitzenpolitiker zu Gast, dessen Aussagen immer wieder polarisieren.

Über dieses Thema diskutiert Miosga mit ihm und weiteren Gästen: „Wie geht Politik in ernsten Zeiten, Herr Söder?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns - Der CSU-Parteivorsitzender übt Scharfe Kritik an der Ampelregierung. Aus seiner Sicht ist die Regierung nicht in der Lage, die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden. In Berlin werde zu viel ideologisch und zu wenig mit Vernunft, Pragmatismus und Bodenhaftung gearbeitet. Söder fordert Neuwahlen und eine Wachstumsoffensive für die Wirtschaft mit deutlichen Steuersenkungen.

Hintergrund

Während die Politik um Auswege aus verschiedenen Krisen ringt, wird der soziale Zusammenhalt im Land auf die Probe gestellt. Die Proteste auf den Straßen nehmen immer schärfere Formen an: Parteiveranstaltungen werden massiv gestört oder aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wie reagiert die Politik auf diese Herausforderungen?

„Caren Miosga“ wird an 30 Sonntagen im Jahr um 21.45 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR. Hier geht es zur Mediathek der ARD.