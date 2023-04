11 Einfach durchklicken: In unserer Bildergalerie zeigen wir 10 Gründe zur Vorfreude aufs Frühlingsfest. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Bald startet das 83. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Es ist das erste „richtige“ Frühlingsfest seit der Coronapandemie. Aber nicht nur das ist ein Grund, weshalb wir uns auf das Fest auf dem Wasen freuen.















Bald startet das Stuttgarter Frühlingsfest zum 83. Mal. Vom 22. April bis zum 14. Mai können Besucher über den Festplatz auf dem Cannstatter Wasen schlendern. Außerdem stehen in diesem Jahr wieder Festzelte auf dem Platz, was bedeutet, dass wieder gefeiert werden kann wie vor der Coronapandemie.

Um 12 Uhr wird das Stuttgarter Frühlingsfest am 22. April mit dem Fassanstich im „Grandls Hofbräuzelt“ eröffnet. Ab da hat das Festgelände für Besucher unter der Woche ab 13 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet. Schluss ist dann von Montag bis Donnerstag und an Sonntagen jeweils um 23 Uhr, freitags und samstags können Besucher eine Stunde länger bleiben. Auch am Vorfeiertag, dem 30. April, ist erst um 24 Uhr Schluss.

Deshalb freuen wir uns auf den Start des Frühlingsfests

Während der Öffnungszeiten haben die Besucher auf dem Cannstatter Wasen viele Möglichkeiten, ihre Zeit dort zu verbringen: ein Abend im Festzelt mit einer Maß Bier, eine Runde mit den liebsten Fahrgeschäften oder beim Schlendern verschiedene Köstlichkeiten probieren – für jeden ist etwas dabei.

Einmal im Jahr kommt man in den Genuss des Stuttgarter Frühlingsfests. Das nutzen viele Besucher jedes Jahr aufs Neue aus. Auch wir freuen uns schon, wenn das Fest auf dem Cannstatter Wasen wieder beginnt. In der Bildergalerie zeigen wir 10 Gründe, warum wir voller Vorfreude auf den Start des Frühlingsfests blicken.