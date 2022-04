Zum Ende vieler Corona-Beschränkungen Stuttgarter Verwaltung und Ratsfraktionen mahnen zur Vorsicht

Die Stuttgarter Stadtverwaltung appelliert an die Menschen, weiter vorsichtig mit dem Coronavirus umzugehen. Einige Ratsfraktionen sind für eine Maskenpflicht im Rathaus. Im Rahmen der Impfpflicht in den Gesundheitsberufen sind in Stuttgart 2118 Ungeimpfte gemeldet worden.