Mit neuartiger Simulationsmethode Forscher der Uni Stuttgart entlastet angeblichen Badewannenmörder

Eine an der Uni Stuttgart entwickelte biomechanische Simulationsmethode und ein thermodynamisches Gutachten haben jetzt zur Freilassung eines 62-Jährigen geführt. Er saß seit 13 Jahren wegen eines „Badewannen-Mordes“ an einer 87-Jährigen in Haft.