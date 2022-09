17 Feuchtfröhlich feiern zahlreiche Besucher mit DJ Robin. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Wasen ist zurück! Am Sonntag trat DJ Robin im Festzelt „Zum Wasenwirt“ auf und heizte dem Party-Volk mit seinen Hits wie „Layla“ und „Cordula Grün“ ordentlich ein. Eindrücke des Events finden Sie in unserer Bildergalerie.















„La-La-La-La-La-La-La-Layla“ – Liederverbote wie auf dem Oktoberfest in München gibt es in Stuttgart nicht. So sorgte DJ Robin aus Ditzingen mit seinem umstrittenen Skandal-Hit „Layla“ am Sonntag für ausgelassene Stimmung im „Wasenwirt“. Wer den Entertainer am Eröffnungswochenende verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen: Noch sechs Mal tritt DJ Robin auf dem Cannstatter Volksfest auf.

„Lebensfreude mit Vernunft“

Am Freitag hatte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit zwei Schlägen das 175. Cannstatter Volksfest eröffnet. Nach zwei Jahren zwangsbedingter Corona-Pause findet das größte Volksfest Baden-Württembergs wieder mit Festzelten und Partys statt. „Der Cannstatter Wasen ist seit seiner ersten Auflage ein mentales Krisenbewältigungsprogramm. Wir brauchen Lebensfreude, aber mit Vernunft“, verkündet der OB in seiner Eröffnungsrede.

Wie vernünftig DJ Robin am Auftaktwochenende die Bänke im „Wasenwirt“- Festzelt zum Wackeln brachte, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!