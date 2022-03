"BW von oben"

1 Früher war die Beutauvorstadt mit dem Marktplatz verbunden. Foto: Landesarchiv, StAL/EL 68 IX Nr 2419

Der Altstadtring in Esslingen sorgt seit dem ersten Entwurf aus dem Jahr 1953 für hitzige Diskussionen. Für den Bau wurden einst 167 Gebäude abgerissen. Die Bilder von 1968 und heute zeigen, wie tiefgreifend sich das Stadtbild verändert hat.















Der Bau des Ringschlusses, dem in Esslingen über 100 Gebäude zum Opfer vielen, war von Beginn an heiß diskutiert. Mit der Ringstraße sollte Esslingen in den 1960er- und 1970er-Jahren autofreundlicher werden. Der Marktplatz sollte entlastet und das höhere Verkehrsaufkommen stattdessen über die Berliner- und Augustinerstraße sowie eine neue Neckarbrücke geleitet werden. Auch an der Maille-Kreuzung hat sich in jener Zeit viel verändert. Und ­dennoch ist die Ringstraße auch heute, fünf Jahrzehnte später, noch ebenso ein Streitthema in der Stadt, wie der Verkehr und die mit ihm verbundenen Probleme im Allgemeinen.