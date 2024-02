Busverkehr in Esslingen: Ruftaxi zwischen Esslinger Stadtteil Rüdern und Stuttgart-Rotenberg angedacht

Busverkehr in Esslingen

1 Während der Sperrung der Geiselbachstraße ist die Buslinie 109 zwischen dem Esslinger Norden und Obertürkheim verkehrt. Viele wünschen sich eine Reaktivierung der Verbindung. Foto: /Peter Stotz

Statt der Verlängerung der Esslinger Buslinie 109 nach Obertürkheim bringt Stuttgart eine neue Verbindung zwischen dem Esslinger Norden und dem Rotenberg ins Spiel. Diese ist allerdings als Ruftaxi und als Angebot für den Freizeitverkehr angedacht.











Eigentlich war die Busverbindung aus der Not geboren. Als vor knapp vier Jahren die Geiselbachstraße in Esslingen wegen einer umfangreichen Kanalsanierung monatelang gesperrt war, hatte man die Esslinger Buslinie 109 von RSKN über Uhlbach bis nach Obertürkheim umgeleitet. Nach Ende der Bauarbeiten war man zum Leidwesen so manchen Nutzers wieder zum Normalfahrplan zurückgekehrt, der eine Streckenführung zwischen dem Esslinger Bahnhof und dem Esslinger Norden vorsieht. Die von manchen seither geforderte Reaktivierung der Umleitungsstrecke erscheint inzwischen zwar unwahrscheinlich, doch aus Stuttgart kommt jetzt ein Alternativvorschlag.