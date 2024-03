Busse und Bahnen in Stuttgart: Was bei der Zeitumstellung in der Osternacht passiert

Was bei der Zeitumstellung in der Osternacht passiert

1 Auch in der Nacht auf Ostersonntag sind die Nachtbusse zu den üblichen Zeiten unterwegs. Foto: Rudel//Regenscheit

In der Nacht auf Ostersonntag werden die Uhren von 2 Uhr auf 3 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Wer dann mit Bus und Bahn in der Region Stuttgart unterwegs ist, muss auf ein paar Details achten.











Link kopiert

Wenn es in der Nacht auf Ostersonntag wegen der Umstellung auf die Sommerzeit statt 2 Uhr plötzlich bereits 3 Uhr ist, hat das auch Auswirkungen auf die Fahrpläne von Bus und Bahn.

Nachtbusse fahren zu gewohnten Zeiten

Am unkompliziertesten ist es für Nachtschwärmer, die auf die Nachtbusse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) setzen. Für die ändert sich gar nichts. „Auf die Abfahrtszeiten der SSB-Nachtbusse hat die Zeitumstellung keine Auswirkung. Sie fahren wie gewohnt die ganze Nacht durch noch nach der Winterzeit“, teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Busse der Linien N 1 bis N 10 starten ihre Runden am Schlossplatz in der Nacht auf Sonntag um 1.20 Uhr, um 2 Uhr, um 2.30 Uhr, um 3.10 Uhr und um 3.40 Uhr. Die Angaben für die Abfahrten ab jener um 2 Uhr sind in Winterzeit angegeben.

Unsere Empfehlung für Sie Sommerzeit beginnt am Wochenende Was Schlafforscher für die Zeitumstellung raten Am kommenden Wochenende werden die Uhren umgestellt. Warum das besonders n Deutschland unbeliebt ist und was Schlafforscher raten.

Auch bei den S-Bahnen bleibt alles wie gehabt. „Wer zur gewohnten Abfahrtsminute am Bahnsteig steht, wird abgeholt, unabhängig davon, ob die Uhr Winter- oder Sommerzeit anzeigt“, heißt es in der Mitteilung des VVS.

Bahn verweist auf Online-Auskunft

Etwas aufmerksamer muss sein, wer in der Osternacht mit Zügen des Regionalverkehrs auf ausgesuchten Strecken unterwegs ist. Zwischen Geislingen/Steige und Stuttgart entfallen die Fahrten des MEX 16, die um 2.17 Uhr in Geislingen und um 2.42 Uhr in Stuttgart starten sollten. Der um 1.42 Uhr in Stuttgart abfahrende Zug fährt ab Plochingen um 3 Uhr nach der Sommerzeit weiter. Die darauffolgenden Züge fahren nach der Sommerzeit.

Die Deutsche Bahn verweist auf ihre digitalen Auskunftsmedien. In denen fänden Reisenden „die dann geltenden Abfahrts- und Ankunftszeiten für ihre Verbindungen“.