Bundestrainer der deutschen Nationalelf: Julian Nagelsmann verkauft sein Wohnmobil

Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Archivbild)

Julian Nagelsmann scheint nicht mehr genug Zeit für Urlaub zu haben. Zumindest steht der Luxus-Camper des Bundestrainers nun im Netz zum Verkauf.











Urlauben wie Julian Nagelsmann: Während der Bundestrainer die Nationalmannschaft auf die ersten Tests im EM-Jahr einstimmt, steht sein Luxus-Wohnmobil zum Verkauf. Die Firma VR Motorhomes bietet das „extravagante“ Gefährt seit Montag via Kleinanzeigen.de an. „Leider hat Herr Nagelsmann aktuell wenig Zeit, und da es schade ist, so ein spannendes Fahrzeug herumstehen zu lassen, gibt es jetzt die Möglichkeit!“, heißt es in der Anzeige.

Beworben wird das Wohnmobil als „Nagelsmann Campervan“, die Verhandlungsbasis liegt bei 136.000 Euro. „Falls der aktuelle Preis überboten wird, spenden wir einen großen Teil an Wings for Life“, heißt es weiter, dieses Geld käme damit der Rückenmarksforschung zugute.

Nagelsmann hatte das Wohnmobil im Juli 2023 erworben, knapp vier Monate nach seiner Entlassung bei Bayern München. Damals begleitete VR Motorhomes die Schlüsselübergabe via Instagram: „FCB war gestern, VR ist heute. Weltklasse Trainer entscheidet sich für Weltklasse Camper!“