1 Die B 297 und die Auffahrt zur B 312 waren am Dienstagmorgen wegen des Unfalls gesperrt. Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Am Dienstagmorgen ist ein 37-jähriger Fahrer eines Lkw-Kleintransporters bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in das Heck eines Lastwagens gefahren. Dieser wurde auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben.















Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der B 297 bei Neckartailfingen ereignet. Ein 37-jährige Fahrer eines Lkw-Kleintransporters war kurz vor 9 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt zur B 312 soll er der Polizei zufolge zu spät erkannt haben, dass die Fahrzeuge vor ihm an einer Ampel bremsen. Er sei ungebremst in das Heck eines Lastwagens vor ihm gefahren, teilt die Polizei mit. Dieser wurde auf das Auto eines 29-Jährigen geschoben, welches wiederum auf den Lkw eines 53-Jährigen geschoben wurde.

Schaden von mehr als 50 000 Euro

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden der 37-Jährige, der 53-Jährige und der 29-jährige Autofahrer leicht verletzt. Letzterer verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus. Der 37-Jährige und der 53-Jährige wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Auto und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die B 297 sowie die Auffahrt zur B 312 gesperrt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ersten Schätzungen zufolge mehr als 50 000 Euro.