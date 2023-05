1 Der Unfallverursacher übersah wohl ein wartendes Fahrzeug. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur B 312 in Aichtal (Kreis Esslingen) wurden drei Personen verletzt – eine davon schwer. Der Unfallversucher blieb unverletzt.















Auf der Auffahrt zur Bundesstraße 312 in Aichtal ist es Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind.

Ein 47-Jähriger war gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto auf der Neckartailfinger Straße unterwegs und wollte in die B 312 einfahren. Dabei übersah er wohl einen an der Einmündung wartenden Wagen eines 43-Jährigen und krachte in dessen Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 43-Jährige und dessen zwei jeweils 63 Jahre alten Mitfahrer verletzt – einer der 63- Jährigen schwer. Alle drei wurden vom Rettungsdienst, der mit sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 46 Feuerwehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro.