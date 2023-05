1 In vielen Fußball-Kneipen in der Region rollt der Ball nicht mehr.Foto: Robert Bulgrin Foto:

Spieltag für Spieltag lockt die Fußball-Bundesliga eine Vielzahl an Zuschauern vor den TV-Bildschirm – doch nicht jeder möchte ein Sky- und DAZN-Abo abschließen. Sieben Bars und Kneipen in der Region, die Live-Fußball anbieten.















Fußball in der Kneipe gucken und zusammen jubeln – so werden Champions-League-Abende zum Erlebnis. Die Alternative ist mit Ausgaben verbunden. Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht live zu sehen, und ein Abo reicht nicht aus, denn die Übertragungsrechte müssen bei mehreren Sendern mitbezahlt werden. Die steigenden Preise für das Live-Erlebnis ärgern nicht nur Fans, sondern auch Wirte. Einer von ihnen ist der als Duke bekannte Gastronom, der die gleichnamige Bar in Esslingen betreibt: „Es sind immer weniger Leute zum Fußball schauen gekommen, da hat es sich nicht mehr gelohnt.“ Ähnlich ist die Lage im Kuck-Guck in Esslingen, auch hier wird Fußball via Pay-TV nicht mehr übertragen. Wo wird Live-Fußball noch gezeigt? Ein Überblick.

Metropolitan Esslingen Burger, Salate, Billardtische sowie Dartscheiben gibt es im Metropolitan in der Kollwitzstraße 1 im Dick Areal. Nebenbei können auf einem großen Fernseher im Bar-Bereich oder im Raucherbereich auf drei kleineren Bildschirmen alle Spiele der Bundesliga und einige Partien der Champions-League geschaut werden.

P&P Café-Bar Die P&P Café-Bar in der Obertorstraße 38 in Esslingen bietet das gesamte Fußballprogramm an. Es werden alle Spiele der Bundesliga und der Champions-League gezeigt. „Wir wollen das gesamte Paket behalten, da wir eine der wenigen Bars sind, die überhaupt noch alles zeigen“, sagt Schankwirt Polis Sopiadis.

Schulbergstüble Bar Die Schulbergstüble Bar in der Tübinger Straße 2 in Neckartailfingen hat nur noch den Pay-TV-Sender Sky im Angebot. In der kleinen Kneipe kann bei einem Bier und Fußball-Expertengesprächen die Samstagsspiele der Bundesliga geschaut werden. Zur Konferenz-Zeit werden ausschließlich die Partien des VfB Stuttgart gezeigt.

Joe’s Bar und Lounge Für den Inhaber von Joe’s Bar und Lounge in der Fritz-Müller-Straße 90 im Esslinger Stadtteil Zell lohne sich das gesamte Paket an Streaming-Diensten und Pay-TV-Sender nicht mehr, sagt er. In der Bar können unter der Woche einige Champions-League-Spiele, das Abendspiel der Bundesliga am Freitag sowie die Partien der ersten Liga am Sonntag verfolgt werden.

Blu Bowl Plochingen Auch im Blu Bowl in der Marktstraße 13 bis 17 in Plochingen kommen Fußball-Fans voll auf ihre Kosten – denn durchweg alle Spiele können hier live geschaut werden. Entweder auf einer großen Leinwand im vorderen Bereich, in dem auch Billard oder Dart gespielt werden kann oder auf zwei kleineren Bildschirmen im Raucherbereich.

Kaisereck Nellingen Wer die VfB-Spiele in Ostfilderner Stadtteil Nellingen verfolgen möchte, ist in der Eckkneipe Kaisereck in der Kaiserstraße 38 genau richtig. Gezeigt werden voranging Samstagspartien des VfB – ansonsten die Bundesliga-Konferenz sowie das Abendspiel.

Sportsbar Talblick Die Sportsbar Talblick im Blienshaldenweg 75 auf dem Esslinger Zollberg bietet das gesamte Programm an. Bei einem Getränk kann in der Kneipe mit anderen Fußball-Fans gefachsimpelt und sämtliche Partien der Bundesliga und der Champions-League auf einem großen Bildschirm geschaut werden.