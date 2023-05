1 Ohne Sombrero, mit Kostümen: das Awo-Ballett. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Auftritt von Seniorinnen mit Sombreros bei der Bundesgartenschau hat deutschlandweit für Wirbel gesorgt. Erika Schmaltz, Gründerin des Awo-Balletts, erzählt, wie sie den Auftritt in Mannheim erlebt hat.















Link kopiert

Der Wirbel im Vorfeld war groß, der Beifall im Nachgang noch größer. Am Mittwoch sind die Seniorinnen der Awo-Tanzgruppe auf der Bundesgartenschau in Mannheim aufgetreten. Ohne Sombrero, mit abgespecktem Programm. Erika Schmaltz, die Gründerin der Gruppe, ist auch am Tag danach noch von dem Auftritt und dem Publikum begeistert.