1 Alexandra Karaspirou, Tanja Herbrik, Andrea Widmann-Koch und Andreas Futterer (von links)engagieren sich für Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Sie haben Tüten mit den nötigsten Lebensmitteln gepackt. Foto: privat

Die Stadt Ostfildern, der Tafelladen und die Bürgerstiftung helfen Menschen, die durch das Raster der staatlichen Förderung fallen, mit Lebensmittelpaketen. Tanja Herbrik vom Kreisdiakonieverband beobachtet immer mehr Familien an der Armutsgrenze.















Nudeln, Tomatensoße, klare Suppe und Reis hat Tanja Herbrik für die braunen Papiertüten ausgewählt, die Menschen in Not über die harten Wintermonate helfen sollen. Doch auch Nikoläuse aus Schokolade dürfen nicht fehlen. „Damit wollen wir Menschen helfen, die an der Armutsgrenze leben, die aber keine staatlichen Hilfen bekommen“, sagt Herbrik, die den Fachbereich Armut und Beschäftigung beim Kreisdiakonieverband Esslingen leitet. „Und wir schicken süße Weihnachtsgrüße.“