Bürgermeisterwahl in Wernau: Der Klage folgt die „Bestellung“ von Christiane Krieger

Bürgermeisterwahl in Wernau

1 Christiane Krieger beginnt im Januar als bestellte Bürgermeisterin von Wernau. Foto: Ines Rudel/Archiv

Thomas Nitsch, dessen Bewerbung vor der Bürgermeisterwahl in Wernau abgelehnt wurde, bemüht das Stuttgarter Verwaltungsgericht. Die gewählte Christiane Krieger wird ihr Amt im Januar deshalb als bestellte Bürgermeisterin antreten.











Dass der Wernauer Gemeinderat an einem Dienstagabend tagt, ist außergewöhnlich. Erst recht, wenn die Sitzung davor noch keine 24 Stunden her ist. Nicht minder außergewöhnlich ist, dass eine Sitzung der Räte in Wernau gerade mal zehn Minuten dauert. Ebenso außergewöhnlich war allerdings auch der Anlass, weshalb das Ratsgremium – und zwar unter Mitwirkung aller seiner Mitglieder – zusammengetreten ist.