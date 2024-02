Bürgermeisterwahl in Plochingen: Ein Gewinner, kein Verlierer

1 Lächeln im Doppelpack: Der wiedergewählte Plochinger Rathauschef Frank Buß (links), hatte am Sonntagabend im Alten Rathaus allen Grund zur Freude. Allerdings war auch Herausforderer Harald Schmidt mit seinem Abschneiden sehr zufrieden. Foto: Roberto Bulgrin

Frank Buß, der alte und neue Plochinger Rathauschef, spricht nach der Bürgermeisterwahl von einem „sehr überragenden Ergebnis“ und einem „sehr großen Vertrauensbeweis“.











Link kopiert

Natürlich wurde gefeiert: Es gab Gratulationen, ein kurzes Ständchen der Stadtkapelle und zahlreiche nette Worte. Plochingens Bürgermeister Frank Buß nahm die Glückwünsche zu seiner deutlichen Wiederwahl mit 65,7 Prozent der Stimmen am Sonntagabend im Alten Rathaus entspannt und lächelnd entgegen. Auch sein Herausforderer Harald Schmidt, der auf respektable 33,1 Prozent kam, schüttelte im altehrwürdigen Gebäude am Markt noch etliche Hände, ehe er sich für ein „dickes Dankeschön“ an sein Team in den Bärenkeller aufmachte. Am anderen Morgen ging’s zurück zur Tagesordnung – und damit für beide wieder an ihren Arbeitsplatz.